شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن التعيينات الأولى لحكومته الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين الأحد.

ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في يناير/كانون الثاني المقبل، على الرغم من تحرك الرئيس دونالد ترامب على جبهات متعددة لمحاولة إلغاء نتائج التصويت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة «ايه بي سي»: «سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المُقبل»، من دون أن يشأ تحديد الحقائب المعنية أو بعض الأسماء، مضيفاً: «ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء». ومع اقتراب موعد تسلم بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، ركز فريق ترامب على محاولة منع بعض الولايات من المصادقة على نتائج الانتخابات مع الاستمرار في متابعة الطعون القانونية التي فشلت حتى الآن.

ورفض قاضٍ في ولاية بنسلفانيا، السبت، مزاعم ترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية في حكم لاذع ينتقد الإستراتيجية القانونية لفريق ترامب. وقال كلاين، «إنّ دونالد ترامب يرفض الديمقراطية فهو يطلق ادعاءات لا أساس لها عن تزوير الاصوات ودعاوى لا أساس لها رفضتها 34 محكمة». وأعتبر أن الأمر «مزعج وضار»، لكنه أكّد أنّه «لن يغير نتيجة ما سيحدث هنا في الساعة الثانية عشرة ظهر 20 يناير/كانون الثاني: سيصبح جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة».