شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله الأحد، إنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي وإنه سيقدم التهنئة للفائز في انتخابات الرئاسة بمجرد انتهاء جميع الإجراءت القانونية.

وامتنع بوتين عن التعليق في الوقت الذي يتخذ فيه الرئيس دونالد ترامب، إجراءات قانونية في محاولة لقلب خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. ونقل التلفزيون الرسمي الروسي عن بوتين قوله: «سنعمل مع من ينال ثقة الشعب الأمريكي أياً كان». وأضاف أنه لابد من إعلان اسم الفائز سواء بواسطة الحزب المنافس الذي ينبغي له الإقرار بالخسارة أو بعد تأكيد النتائج النهائية بطريقة مشروعة وقانونية. ويأتي ذلك بعد قول الكرملين في السابق إنه لن يعقب على نتيجة الانتخابات إلا بعد صدور النتائج الرسمية.

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