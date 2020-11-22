شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاكستون» تسعى لجمع خمسة مليارات دولار لصندوق استحواذ آسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة «بلاكستون» تسعى لجمع خمسة مليارات دولار، على الأقل، من أجل صندوقها الثاني للأسهم الخاصة الذي يركز على آسيا.

ومع هذه الأداة الجديدة، تخطط «بلاكستون» لمضاعفة حجم أول صندوق استحواذ آسيوي، حسبما أفادت «بلومبيرج».

وبحسب «رويترز» فقد أغلقت الشركة أول صندوق آسيوي للأسهم الخاصة عند نحو 2.3 مليار دولار في عام 2018.

وأضاف تقرير «بلومبيرج» أن شركة الأسهم الخاصة الأمريكية بدأت تسويق أداة التمويل الجديدة للمستثمرين المحتملين، ويمكن أن تزيد حجمها اعتماداً على مستوى الطلب في الأشهر المقبلة. (رويترز)

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