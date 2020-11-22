شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يدعو لتوسيع برنامج «العشرين» لتخفيف أعباء الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد، إلى التنفيذ الفوري والفعال لإطار العمل الجديد لمجموعة العشرين الذي طُرح لمساعدة الدول الأشد فقراً في تخفيف أعباء ديونها على نحو دائم، لكنها أكدت أن دولاً أخرى في حاجة للمساعدة أيضاً.

وأضافت جورجيفا، في بيان عقب كلمة أمام زعماء المجموعة: «من الضروري تشغيل هذا الإطار بشكل فوري وفعال... ينبغي علينا أيضاً مساعدة الدول غير المدرجة في إطار العمل على معالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون، إلى أن تصبح اقتصاداتها أكثر مرونة».

ويشمل إطار العمل الخاص بالديون الذي أقره زعماء المجموعة، 73 دولة مؤهلة لتجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بشكل مؤقت.

وقال زعماء دول مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم، إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقراً، حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون، بعد ذلك الموعد. وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة، على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.

(رويترز)