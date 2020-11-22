شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مدارس تطلق أول منصة أقساط تجريبية ديناميكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت مدرسة «ريبتون أبوظبي»، التابعة لمجموعة مدارس ريبتون، إطلاق أول منصة ذكية للأقساط، قائمة على الذكاء الاصطناعي، بعنوان «المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي» (AIDA).

وتستخدم المنصة نهجاً يقوم على التحليلات، ويحتسب التخفيضات في الوقت الفعلي، بناءً على المتغيرات السياقية الأكاديمية، والتشغيلية، والسلوكية المستمدة من الاتجاهات السابقة، والاستشرافات المستقبلية. كذلك، تستخدم الخوارزميات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاحتساب الأقساط الخاصة بأولياء الأمور المحتملين.

وستقدم المنصة المتطورة خفضاً خاصاً يصل إلى 50% لأولياء أمور التلاميذ الجدد خلال فصل معين.

وقالت ماريون هنريوت، الرئيسة التنفيذية لعمليات التعليم «تبحث المجموعة دائماً عن طرق مبتكرة لتقديم القيمة المثلى والتميز لمجتمعنا، مقابل رسوم معقولة. وتقوّم منصة (AIDA) كل استفسار في الوقت الفعلي، للحرص على تقديم العرض الأفضل لأولياء الأمور الجدد، من دون المساومة على الجودة الاستثنائية والتعليم عالمي المستوى الذي تشتهر به مدارس ريبتون».

وعبر المنصة، ستدعم «ريبتون أبوظبي» أولياء الأمور، والتلاميذ الجدد، لتسريع انتقالهم السلس، وضمان شروعهم في تجربة تعلّم ممتازة في أقرب وقت ممكن. كذلك، بإمكان التلاميذ الدوليين الانضمام بسهولة إلى مجتمع «ريبتون أبوظبي»، قبل الانتقال إلى الإمارات، ما يضمن تأقلمهم الجيد مع محيطهم، وبيئتهم الجديدة. وتأتي منصة (AIDA) في إطار خطة ريبتون الرفيعة للتعلم عن بعد (RLP) وتتاح للتلاميذ في دولة الإمارات.