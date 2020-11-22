شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يجنب كونتي المزيد من الحرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بإنتر ميلان من بعيد، وجنب مدربه أنتونيو كونتي المزيد من الحرج، وذلك بعد أن حول تأخره أمام ضيفه تورينو بهدفين نظيفين إلى فوز في الرمق الأخير 4-2 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ودخل إنتر اللقاء على خلفية تعادلين في الدوري وآخر في دوري الأبطال وخسارة في المسابقة القارية أمام مضيفه ريال مدريد (2-3) الذي يحل الأربعاء ضيفاً على «نيراتسوري»، ما جعل مدربه كونتي في موقف صعب كاد يتحول إلى مأزق لولا لوكاكو الذي سجل الهدفين الثاني والثالث ومرر كرتي الهدفين الأول والرابع.

وأنهى إنتر الشوط الأول متأخراً بهدف في الوقت بدل الضائع سجله سيموني زازا (2+45)، ثم تعقدت الأمور بعد أن اهتزت شباكه مرة أخرى في الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني كريستيان أنسالدي (62).

لكن التشيلي أليكسيس سانشيز أعاد أصحاب الأرض إلى أجواء اللقاء بعد محاولة للوكاكو ارتدت من العارضة ثم عادت الكرة وسط المعمعة إلى البلجيكي الذي أوصلها لزميله السابق في مانشستر يونايتد، فسددها في الشباك (64).

ورد سانشيز التحية للوكاكو حين توغل في الجهة اليمنى قبل أن يمرر له كرة التعادل على طبق من فضة (67).

وعندما بدا أن الفريقين في طريقهما إلى التعادل، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغربي أشرف حكيمي بعد الاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، فانبرى لها لوكاكو بنجاح (84)، قبل أن يلعب دور الممرر في الوقت القاتل من اللقاء، مانحاً البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فرصة تسجيل الهدف الرابع لإنتر (90).

ورفع إنتر بفوزه الرابع هذا الموسم، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيده عند 5 نقاط بتلقيه الهزيمة الخامسة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، واصل روما عروضه القوية التي وضعته في قلب الصراع على الزعامة، وذلك بتحقيق فوزه الثالث توالياً وجاء على حساب ضيفه بارما 3-صفر.

وبعد أن استهل الموسم بنقطة من مباراتين، استفاق نادي العاصمة وخرج منتصراً في خمس مباريات وتعادل في واحدة ضد ميلان من أصل ست مباريات، ليرفع بذلك رصيده إلى 17 نقطة.

ويدين فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الذي يحل الأحد المقبل ضيفاً على نابولي في مواجهة صعبة جداً، بالفوز إلى الأرميني المتألق هنريك مخيتاريان الذي حسم النقاط الثلاث لفريقه في الشوط الأول، وذلك بتسجيله الهدفين الثاني والثالث (32 و41) بعد أن افتتح الإسباني بورخا مايورال التسجيل (28).

ورفع مخيتاريان رصيده إلى 5 أهداف في 8 مباريات له في الدوري هذا الموسم، والأهم أنه أبقى فريقه قريباً من الصدارة التي تربع عليها ساسوولو بعد أن واصل مفاجآته هذا الموسم وحافظ على سجله الخالي من الهزائم، بفوزه على مضيفه القوي هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي جيريمي بوغا (42) ودومينيكو بيراردي (76).

ورفع ساسوولو الذي يلتقي إنتر السبت المقبل، رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة عن كل من ميلان وروما واثنتين عن يوفنتوس حامل اللقب الذي فاز السبت على كالياري 2-صفر.

وأخفق المدرب تشيزاري برانديلي في بداية مشواره الثاني مع فيورنتينا، بخسارته أمام ضيفه الصاعد بينيفينتو صفر-1.

وما يزيد الطين بلة بالنسبة لبرانديلي، مدرب المنتخب السابق والذي أشرف على «فيولا» بين 2005 و2010، أن فريقه خسر على أرضه وأمام فريق كان قد سقط في مبارياته الأربع الأخيرة في «سيري أ».

وبات بولونيا أول فريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بوردو الفرنسي عام 1960 تهتز شباكه في كل من مبارياته الـ41 الأخيرة، لكنه نجح في تعويض الهدف الباكر الذي تلقاه في الشوط الأول أمام مضيفه سمبدوريا عبر النرويجي مورتن ثورسبي (7)، وخرج منتصراً للمرة الثالثة هذا الموسم بفضل هدفي فاسكو ريجيني (44 من ركلة جزاء) وريكاردو أورسوليني (52).