شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد صلاح ينشر صورة لهما.. ويعلق: «الحمد لله» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

نشر نصر صلاح، شقيق نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الأحد، صورة عبر «إنستجرم» تجمعه مع الأخير، قائلاً: «الحمد لله»، ما اعتبره البعض تلميحاً إلى شفائه.

وأصيب الدولي المصري بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في مصر، مع معسكر المنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل لقاءي توجو بتصفيات أمم إفريقيا.

وعاد محمد صلاح إلى مدينة ليفربول، الجمعة، بعدما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية المسحة الثانية للاعب الدولي، لاستكمال فترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

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