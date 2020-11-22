«على المدنيين حماية أنفسهم».. رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن موعد «الهجوم الشامل» على إقليم تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن موعد الهجوم الشامل على عاصمة إقليم تيجراي.

وقال أحمد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، إن بلاده ستشن هجوماً على عاصمة إقليم تيجراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي مخاطباً قوات الإقليم: "ندعوكم للاستسلام سلمياً خلال 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم وصلتم إلى نقطة اللاعودة".