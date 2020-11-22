مهندسو وزارة العدل غاضبون من الوزير.. شارات حمراء ووقفات احتجاجية

قرر مهندسو، ومهندسات وزارة العدل التصعيد في وجه محمد بنعبد القادر وزير العدل، إذ أعلنوا خوض أشكال احتجاجية مختلفة في الأسابيع المختلفة.

وفي هذا السياق، وجه المهندسون إلى وزير العدل، رسالة، أعلنوا فيها حمل الشارة، احتجاجاً، يوم الخميس المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية في مقر الوزارة من الساعة 10h30 صباحاً إلى الساعة 12h30 من اليوم نفسه.

ويأتي التصعيد المذكور على إثر ما أسموه “اللامبالاة والتماطل”، الذي ووجهت به دعوتهم الوزارة الوصية إلى مواصلة الحوار لأجرأة الاتفاق، الذي سبق التوصل إليه بخصوص الرفع من تعويضات الحساب الخاص، وفق المرسوم 2.10.500.

وسبق أن راسل المهندسون وزير العدل، قبل أسابيع، معبرين عن استغرابهم من تجاهل التطرق إلى تعويضات المهندسات والمهندسين، خلال عرض الوزير بنعبد القادر المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، أمام المجلس الحكومي، في مستهل، يوليوز الماضي.