يوم راحة للاعبي المغرب التطواني قبل استٸناف التحضير لمنافسات البطولة

منح المدرب الإسباني لنادي المغرب أتلتيك تطوان خوان خوصي ماكيدا، يوم راحة للاعبين، اليوم الاحد، وذلك بعد المباراة الإعدادية التي خاضها الفريق يوم أمس السبت ضد جمعية سلا بملعب سانية الرمل.

ويدخل الفريق التطواني، يوم غد الإثنين في الأسبوع الخامس من التحضيرات للموسم الرياضي المقبل، علما أن الفريق خاض لحد الآن ثلاث مباريات إعدادية، الأولى ضد أجاكس طنجة والثانية ضد سطاد المغربي والثالثة ضد جمعية سلا.

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