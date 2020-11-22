المغرب الفاسي”يتفوق” وديا علی الرجاء و”يتعادل” مع الفتح

يواصل فريق المغرب الفاسي، الصاعد حديثا إلی البطولة الاحترافية، تحضيراته لمنافسات النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية.

وخاض الممثل الأول للعاصمة العلمية مبارتين إعدادتين، الأولى ضد فريق الفتح الرباطي يوم أمس السبت، بأكاديمية الفتح، انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله (1-1)، سجله اللاعب عبد الرحيم مقران.

وفاز “الماص” في المباراة الثانية علی الرجاء الرياضي بهدف دون رد (1-0)، سجله اللاعب يوسف الرميلي، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، بملعب الوازيس بالدار البيضاء.

وفي سياق متصل، يستهل المغرب الفاسي، اليوم، معسكره التدريبي المغلق الذي سيقيمه بمدينة الجديدة لمدة أسبوع، ضمن برنامجه التحضيري لمنافسات الموسم المقبل.