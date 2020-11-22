يواصل فريق المغرب الفاسي، الصاعد حديثا إلی البطولة الاحترافية، تحضيراته لمنافسات النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية.
وخاض الممثل الأول للعاصمة العلمية مبارتين إعدادتين، الأولى ضد فريق الفتح الرباطي يوم أمس السبت، بأكاديمية الفتح، انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله (1-1)، سجله اللاعب عبد الرحيم مقران.
وفاز “الماص” في المباراة الثانية علی الرجاء الرياضي بهدف دون رد (1-0)، سجله اللاعب يوسف الرميلي، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، بملعب الوازيس بالدار البيضاء.
وفي سياق متصل، يستهل المغرب الفاسي، اليوم، معسكره التدريبي المغلق الذي سيقيمه بمدينة الجديدة لمدة أسبوع، ضمن برنامجه التحضيري لمنافسات الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب الفاسي”يتفوق” وديا علی الرجاء و”يتعادل” مع الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.