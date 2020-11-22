شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يدعو لتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 دعا الرئیس الصیني شى جین بینغ الیوم، الى التنفیذ الكامل والفعال لاتفاق باریس بشأن تغیر المناخ وتعزیز الانتقال إلى الطاقة النظیفة وبناء نظام بیئي یحترم الطبیعة.

وقال الرئیس شي في كلمة خلال مشاركته في فعالیة جانبیة ضمن اعمال الدورة الـ 15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرین بشأن (حمایة الارض) ان "الأرض ھي موطننا المشترك ویجب أن نتمسك بمفھوم المجتمع ذي المستقبل المشترك للبشریة وأن نعمل معا للتعامل مع التحدیات المناخیة والبیئة وحمایة الكوكب الأزرق". وطالب مجموعة العشرین بزیادة الجھود لمكافحة تغیر المناخ والاستمرار في أداء دور قیادي وتعزیز التنفیذ الكامل والفعال لاتفاق باریس بشأن تغیر المناخ ضمن اطار اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ. واشار الى انشاء الصین أكبر نظام للطاقة النظیفة في العالم اذ تسعى الى الاستخدام النظیف ومنخفض للكربون والآمن والفعال للطاقة وتسریع تطویر الطاقة الجدیدة وصناعات حمایة البیئة الخضراء وتعزیز التحول الأخضر الشامل للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ودعا الرئیس شي الى بناء نظام بیئي یحترم الطبیعة حیث تدعم الصین مجموعة العشرین في تعمیق التعاون في مجالات مثل الحد من تدھور الأراضي وحمایة الشعاب المرجانیة ومعالجة النفایات البلاستیكیة البحریة وذلك لبناء حاجز أمني بیئي عالمي أقوى. وكانت أعمال الدورة ال15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرین (جي 20 (قد انطلقت امس السبت برئاسة خادم الحرمین

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