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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: نسقنا الجهود لمواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بكلمة اليوم "الأحد" أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء".
وأضاف ولي العهد السعودي أن أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة.
كان العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح أعمال القمة "السبت"، داعياً في كلمته قادةَ المجموعة إلى إقرار سياساتٍ اقتصادية واجتماعية، من شأنها إعادةُ الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في خضم جائحة كورونا.
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