شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن الثلاثاء أول 3 أعضاء في إدارته والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين اليوم الأحد.

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة "إيه بي سي": "سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل"، من دون أن يحدد الحقائب المعنية أو بعض الأسماء. وأضاف: "ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء".

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