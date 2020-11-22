دراسة تربط بين التباين في خلايا الدم الحمراء ووفيات كورونا

مدريد ـ وكالات: أكدت دراسة أولية أجريت في المستشفيات العامة في جزر الكناري بإسبانيا وجود صلة بين المستوى العالي من التباين في خلايا الدم الحمراء ومعدل الوفاة بين مرضى (كوفيد19) الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة. وتقدم نتائج الدراسة معلومات جديدة حول القدرة على التنبؤ بوفيات المرضى المصابين بـ كوفيد19، حسبما ذكرت مستشفى كانارياس الجامعية في بيان لها، حيث تشير إلى أن التباين الكبير في خلايا الدم الحمراء من حيث الحجم والعدد يرتبط بارتفاع معدل الوفيات لدى المرضى. ولتحديد ما إذا كان هذا الارتباط موجوداً، تم إجراء تحليل تتبعي لـ 143 مريضا مصابا بـ (كوفيد19)، وتم رصد التباين في خلايا الدم الحمراء من حيث الحجم والعدد، بين وقت دخول المستشفى وحدوث الوفاة. ويظهر المرضى غير الناجين تبايناً أكبر في خلايا الدم الحمراء، من حيث الحجم والعدد عند الدخول إلى وحدة العناية المركزة مقارنة بالناجين. لذلك، خلصت الدراسة إلى وجود صلة بين التباين العالي في خلايا الدم الحمراء والوفاة جراء هذا المرض.