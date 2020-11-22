رئيس الوزراء الإثيوبي يمهل قادة "تجراي" 72 ساعة للاستسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قادة جبهة تحرير تجراي والقوات الخاصة والمليشات التابعة لها 72 ساعة للاستلام قبل دخول الجيش عاصمة الإقليم مقلي.

وقال أحمد، في بيان لرئاسة الوزراء،: "حسم معركة الجيش مع جبهة تحرير تجراي وصلت إلى المرحلة الأخيرة".

وأضاف أن المرحلة الحاسمة من إنفاذ سيادة القانون ضد جبهة تحرير تجراي قد وصلت مرحلتها الأخيرة التي يستعد بها الجيش دخول معقل قادة الجبهة بمدينة مقلي".

ودعا سكان المدينة إلى لعب دور رئيسي في تقديم قادة "تجراي" إلى العدالة من خلال الوقوف إلى جانب الجيش بهدف إنفاذ القانون ضد ما أسماها المجموعة الإجرامية من قادة الجبهة.

وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي القوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي للاستسلام قبل فوات الأوان بالمهلة التي منحها أياهم.

ويخوض الجيش الإثيوبي منذ أسبوعين معارك في تجراي شمال البلاد، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن الثلاثاء الماضي انتهاء مهلة لاستسلام مقاتلي الحركة التي تعتبرها الحكومة "متمردة".

وتسبب النزاع في الإقليم في نزوح الآلاف باتجاه الحدود السودانية وسط قلق دولي من تداعيات الأزمة في القرن الأفريقي.