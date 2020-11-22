فرنسا تستعين بكلمات بايدن للتعليق على طعون ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، إنه يتفق مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن طعون ترامب.

واعتبر لو دريان أن اعتراض الرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، غير مسؤول.



ووصف بايدن، الخميس الماضي، جهود ترامب لإلغاء النتيجة بأنها "غير مسؤولة بالمرة".

وقال لودريان لتلفزيون (إل.سي.آي) "نتفق مع ما قاله جو بايدن بخصوص إبداء دونالد ترامب 'انعدام مسؤولية لا يُصدق'. أشارك وجهة نظر جو بايدن".

وأضاف "لم أتحدث بهذه الطريقة أبدا، لكننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة! أعتقد أن تعليق جو بايدن يعكس الواقع، وأقول ذلك بوضوح شديد".

وسارعت فرنسا، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى تهنئة بايدن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات.