فيصل المقداد وزيرا لخارجية سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، ثلاثة مراسيم رئاسية يقضي الأول بتعيين الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، خلفا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم.

كما شملت المراسيم، التي نشرتها وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، تعيين الدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده.

تعيين وزير جديد للخارجية السورية يأتي عقب أيام من وفاة وزير الخارجية السابق وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما، عقب تدهور حالته الصحية.

فيصل المقداد، هو سياسي ودبلوماسي سوري بارز، من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954، كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية.



انتقل المقداد في عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسورية في مجلس الامن.

ترأّس المقداد عدة جلسات لمجلس الأمن كما حلَّ نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأَّس عدداً من اجتماعاتها.

وعُيّن سفيرا للجمهورية العربية السورية ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة في عام 2003.

حاز وزير الخارجية السوري الجديد على الإجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1978 كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام.1993