شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: المقداد يخلف المعلم.. والجعفري نائباً لوزير الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عُين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين السوريين، خلفا لوليد المعلم الذي توفى أخيرا، فيما عُين الدكتور بشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتُمد مندوباً دائماً، بحسب بيان على موقع الرئاسة السورية في «فيسبوك» (الأحد). يذكر أن المقداد كان نائبا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم ، فيما كان الجعفري يشغل منصب المندوب الدائم لسورية في الأمم المتحدة .



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