شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تذبح 190 ألف دجاجة بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

ذبحت السلطات الهولندية حوالي 190 ألف دجاجة بعد انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن على الأقل، حسبما ذكرت وزارة الزراعة الأحد.

وذبح عمال الصحة حوالي 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في بلدة هيكيندورب خارج خاودا، إضافة إلى ذبح 90 ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم، في شمال فريزلاند. وقالت الوزارة في بيان، إنه في كلا الحالتين يشتبه في وجود «سلالة شديدة العدوى من نوع اتش 5». وأضافت أنه لا مزارع دواجن أخرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من تفشي المرض. وأوضحت الوزارة أنّه «تم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض بشكل أكبر».

وتم رصد إنفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة في جميع أنحاء هولندا مُنذ أكتوبر/تشرين الأول، وألقي اللوم بشكل رئيسي على الطيور المهاجرة. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، قررت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، عزل كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا وقائياً، بعد اكتشاف فيروس «إتش 5 ان 8» لدى بجعتين. وتأتي الإجراءات الجديدة، فيما تكافح هولندا أيضاً موجة ثانية من وباء كوفيد-19.