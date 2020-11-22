شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يسمي فيصل المقداد وزيراً للخارجية خلفاً لوليد المعلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

سمى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، خلفاً لوزير الخارجية وليد المعلم الذي توفي الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وإضافة إلى مرسوم تسمية المقداد، أصدر الأسد مرسومين آخرين يقضيان بتسمية مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية، على أن يحل السفير بسام الصباغ مكان الجعفري في نيويورك.