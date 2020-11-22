شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنسحب رسمياً من «الأجواء المفتوحة» لمراقبة التسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الولايات المتحدة رسمياً، الأحد، مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة، فيما أعلنت روسيا أنها ستسعى للحصول على تأكيدات مضمونة بأن الدول المتبقية في المعاهدة ستفي بالتزاماتها بشأن مراقبة التسلح.

وتم الانسحاب الأمريكي، بعد نصف عام من إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتزامه الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة، من خلال السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها بعضا.

وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم التفاوض عليها في عام 1992، للدول الـ34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، بإجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها بعضا.

وأظهرت موسكو اهتماماً بالمراقبة الجوية للدول الأوروبية أكثر من اهتمامها بالمراقبة للولايات المتحدة، ما يعني أن انسحاب الولايات المتحدة لن يجعل المعاهدة بلا قيمة على الفور.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: «سنسعى للحصول على ضمانات مؤكدة بأن الدول المتبقية في معاهدة الأجواء المفتوحة ستفي بالتزاماتها، أولاً لضمان إمكانية مراقبة أراضيها بالكامل، وثانياً، بشأن عدم تسريب معلومات رحلات الاستطلاع إلى دول ثالثة غير مشاركة في المعاهدة».

كما نص البيان: «إذا أراد شركاء روسيا أن تستمر المعاهدة، وأن تظل روسيا عضواً فيها، فعندئذ لا ينبغي عليهم التفكير طويلاً فيما يجب القيام به».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتأكيدات مكتوبة من باقي أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» بأن أي بيانات يجمعونها من الآن فصاعداً لن يتم مشاركتها مع الولايات المتحدة. وقال أيضاً إن القواعد الأمريكية في أوروبا لن تكون مستثناة من مهام المراقبة الروسية.

وبحسب وزارة الخارجية، تم التفاوض على الاتفاقية و«تجنب المفاجآت بطريقة تعاونية».

ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينغراد الروسي والحدود مع جورجيا، وكذلك منع رحلات المراقبة الجوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.

