شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقيم العودة الآمنة لطائرة «ماكس» وفق شروط فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «الهيئة العامة للطيران المدني» أنها تجري تقييماً بشأن العودة الآمنة لطائرة «ماكس» للخدمة وفق شروط فنية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن التعاون الوثيق مستمر مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بشأن عملية إعادة التصديق.

وسوف تصدر الهيئة العامة للطيران المدني قراراً للسلامة ينص على المتطلبات الفنية لضمان عودة آمنة للخدمة لطائرة «ماكس»، وستعلن عن الجدول الزمني للتصريح بعودة الطيران في الوقت المناسب. (وام)

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