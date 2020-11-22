"الهوية والجنسية" تمدّد فترة تحديث البيانات للمواطنين حتى نهاية 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تمديد فترة تحديث بيانات المواطنين، حتى نهاية العام الجاري الموافق 31 ديسمبر 2020.

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الفترة ضمن مبادرة «بياناتك هويتك» التي بدأ تنفيذها في 28 أكتوبر الماضي، جاء وفق تطلعات الهيئة في الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع في شتى الظروف.

وأشارت إلى أن قرار التمديد فرصة جديدة للمواطنين المستفيدين، لإنجاز تحديث بياناتهم إلكترونيا حتى نهاية العام الجاري، سواء عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني:www.ica.gov.ae.

وأوضحت أن تحديث البيانات يسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة «كوفيد - 19» والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلا عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة.

ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات، من الفئة العمرية المستهدفة 18 إلى 60 سنة، على أن تستأنف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية، ضمن المراحل المقبلة التي سيعلن عنها لاحقا. (وام)

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