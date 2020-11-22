شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط أمام أتلتيكو مدريد بعد 10 سنوات.. ويخسر بيكيه وروبرتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الحارس الألماني لنادي برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن هدفاً على طبق من فضة لأتلتيكو مدريد ليحقق الأخير فوزه الأول على النادي الكتالوني في الدوري منذ 10 سنوات، وذلك بنتيجة 1-صفر ضمن المرحلة العاشرة من الليغا التي شهدت أيضاً تعثراً لريال مدريد 1-1 أمام فياريال.

وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو (45+3) بعد خروج غير مبرر لتير شتيغن لنحو 35 متراً من مرماه، ليمرر المهاجم الكرة من بين رجليه ويعبره ويسكنها الشباك بأريحية.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو على برشلونة منذ 2010 (20 مباراة من دون فوز)، والأول للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تولى الإشراف على نادي العاصمة في ديسمبر/ كانون الأول 2011 بعد 17 مباراة فشل خلالها في الخروج منتصراً (11 هزيمة وستة تعادلات).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي برشلونة الذي خسر للمرة الثالثة في المركز العاشر بـ11 نقطة، وهو مركز غير معهود للفريق في السنوات الأخيرة في عهد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قدم بدوره مباراة سيئة للغاية.

وأتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة منذ مطلع الموسم الحالي، كما يتمتع بأفضل خط دفاع حيث لم تمن شباكه سوى بهدفين في 8 مباريات كما أنه صاحب ثاني أفضل خط هجوم (18 هدفاً).

وشهدت المواجهة خروج قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه باكياً في الدقيقة 61 بعد إصابة قوية في ركبته إثر التحام مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، كما أصيب سيرجي روبرتو في عضلة الفخذ اليمنى.

وأعلن نادي برشلونة ان روبرتو سيغيب شهرين، في حين أن بيكيه سيكون غيابه أطول (بين 3 أشهر و6 أشهر) بعدما تعرض لالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وفي غياب بيكيه، بقي الفرنسي كليمان لانغليه الوحيد في مركز قلب الدفاع، في ظل إصابة الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي والأوروغوياني الشاب رونالد أراوجو.

وفي مباراة ثانية، قدم إشبيلية مباراة مثيرة بعدما قلب تأخره أمام سلتا فيغو إلى فوز 4-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسجل لإشبيلية الذي يحل ضيفاً على كراسنودار الروسي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري الابطال كل من الفرنسي جول كونديه (5)، المغربي يوسف النصيري (45+3)، سيرخيو إسكوديرو (85)، ومنير الحدادي (87)، فيما سجل اياغو أسباس ونوليتو هدفا سلتا فيغا (10 و36).

ورفع إشبيلية نقاطه إلى 13، فيما بقي سلتا فيغو في المركز ما قبل الأخير بسبع نقاط من عشر مباريات.