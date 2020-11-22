شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستعيد ذاكرة البداية والانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أبوظبي: محمد مصطفى

نجح الظفرة في استعادة ذاكرة البداية الجيدة، وعاد الى نغمة الفوز في دوري الخليج العربي بعد خسارتين، بتسجيله الفوز الثالث له في المسابقة، بتخطيه خورفكان بثنائية دون رد، ليؤكد تجاوزه الكبوة ويرفع رصيده إلى 10 نقاط.

وأستحق «الفارس» الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة، بالرغم من أنه لم يقدم شيئاً يذكر في الشوط الأول، بينما أدى الجزء الثاني من اللقاء بصورة افضل، قادته إلى تسجيل هدفين مستغلاً تألق الهولندي ميخائيل رشوفيل الذي عاد هذا الموسم بروح جديدة.

بهذا الفوز نجح الظفرة في تحقيق العديد من المكاسب والايجابيات كان في أمس الحاجة لها أولها تجاوز الكبوة التي تعرض لها في الأسبوع الرابع بالخسارة أمام الشارقة بالخمسة، وفي الأسبوع الخامس بالخسارة أمام فريق العين 1-4، وثاني المكاسب استعادة الرباعي الغائب عن الفريق البرازيلي دينسلون بيريرا في الهجوم والثلاثي مسلم فايز ومسعود سليمان وخالد بطي.

وفي المقابل وضعت الخسارة الخامسة فريق خورفكان في موقف صعب وبات لغزاً محيراً لان الفريق يقدم أداء جيداً لكنه يخسر.

وفشل أبناء المدرب كايو زاناردي في استثمار المعنويات من التعادل أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وأيضاً في الاستفادة من نسبة الاستحواذ الكبيرة في المباراة التي وصلت إلى 65.2% مقابل 34.8% للظفرة، كما لم ينجحوا في استغلال الفرص التي توفرت للفريق على مدار الشوطين على عكس المنافس الذي وفق في التسجيل.

أكد الصربي الكسندر فيليسوفيتنتش مدرب الظفرة أن الانتصار على خورفكان الذي جاء بعد خسارتين أعطى فريقه دفعة معنوية للتقدم للأمام.

من جهته، أبدى البرازيلي كايو زانارداي مدرب خورفكان انزعاجه من استمرار تلقي فريقه للخسائر التي عزاها إلى عدم استغلال الفرص العديدة التي تتوفر للاعبين في المباريات وطالب لاعبيه بالتركيز أمام المرمى والاستفادة من الفرص لتجاوز هذا الوضع.

دافع معنوي

وأكد خالد بطي مدافع الظفرة أهمية الانتصار، وقال: سعداء بالعودة للانتصارات بعد الكبوة التي تعرض لها الفريق، وقد نجحنا في العودة لتوقيت مناسب، وما تحقق في المباراة ووصولنا الى النقطة العاشرة دافع معنوي للاستحقاقات القادمة.

ويذكر أن خالد بطي أصيب في مباراة الجولة الأولى أمام عجمان وعاد لأول مرة أمام خورفكان، وقال عن ذلك: الإصابة كانت ضربة موجعة بالنسبة لي لانها كانت في أول مباراة في الدوري وحرمتني من المشاركة مع الظفرة وزملائي في مباريات مهمة وتزامُن عودتي مع عودة الفريق للانتصارات يمنحي دافع لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

واتفق فوزي فاير مدافع خورفكان مع مدربه في أن ضياع الفرص العديدة التي يحصل عليها الفريق في المباريات هو السبب في الخسائر التي تلقاها النسور في 5 مباريات.