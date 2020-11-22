شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة منافس جدي على اللقب بالفوز الثالث توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تمكن الوحدة من اصطياد سرب من العصافير بحجر واحد، حين حقق فوزاً مستحقاً 3-0 على ضيفه عجمان بأقدام الثلاثي (الغساني ومنيز والمنهالي) لينال وصافة دوري الخليج العربي بفارق الأهداف عن النصر.

سجل «أصحاب السعادة» فوزه الرابع في المنافسة والثالث على التوالي ليزيد حصاده ويصبح 13 نقطة، ويؤكد أنه منافس جدي على اللقب، والدليل أنه لم يخسر سوى أمام الشارقة وبصعوبة بالغة 1-2 بعدما بقي متقدماً عليه كعظم فترات اللقاء.

وأكد «العنابي» قبل المواجهة المرتقبة في الجولة السابعة مع العين أنه يمتلك الأدوات التي تجعله لا يتأثر كثيراً بالغيابات خاصة أن فارس جمعة وخميس إسماعيل، لم يكونا في التشكيلة الرئيسية، بينما لم يظهر اسم الكونغولي موبوكو على القائمة.

كما أن المباراة أعادت حساسية المباريات للحارس محمد الشامسي الذي غاب عن صفوف الوحدة منذ انطلاقة الموسم ومعه عادت نظافة الشباك التي افتقدها الفريق منذ الجولة الأولى حينما فاز على حتا 6- صفر.

من جهته، أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن الفوز على عجمان كفل لفريقه الحصول على النقاط الثلاث وحسنت من وضعه، لافتاً إلى أن اللاعبين استطاعوا أن ينفذوا الطريقة التي خطط لها للمباراة وأعطوا 100% من ما يملكون من جهود خلال 90 دقيقة لذلك استحقوا الفوز.

على الجانب الآخر، أكدت المباراة أن «البرتقالي» ما زال يعاني ويمر بمرحلة صعبة، وكلما يزيد عدد المباريات تزيد عليه التعقيدات ويرتفع عدد الغيابات بداعي الإصابات والإيقاف بالبطاقات الملونة.

ولم ينل عجمان سوى نقطتين وسجل هدف واستقبلت شباكه 11هدفاً لذلك هو في خطر حقيقي، أن كان على الصعيد الفني أو النتائج.

وظهر المدرب المصري أيمن الرمادي عقب المباراة في حيرة من أمره، وأكد أنه ليس لديه ما يقوله بعد الخسارة، غير أن فريقه لعب أول 20 دقيقة فقط أضاع من خلالها هدفين حتى استقبل هدف جاء بصورة غريبة.

وذكر أن المباراة تلعب في 90 دقيقة ولاعبو عجمان فقدوا التركيز في أجزاء مهمة، وقال: «الوضع أصبح لا يحتمل وعلينا أن نراجع حساباتنا ونحتاج إلى أكبر عمل على صعيد الجانب الفني حتى يعود الفريق لمستواه الطبيعي، ونحن نمر بمرحلة انعدام وزن وعلينا أن نعبرها».

وأوضح: «هناك أسباب عدة للتراجع أولها افتقادنا الأداء الجماعي، إضافة إلى ارتفاع الإصابات إلى 10 لاعبين ومن أهم الأسباب نفقد الشعور بأننا فريق جيد لذلك نرتكب الأخطاء ونحتاج إلى ثقة بالنفس».