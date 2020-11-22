شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في برشلونة بعد إصابة بيكيه وروبرتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

يواجه نادي برشلونة الإسباني الذي يعيش بداية موسم سيئة في الدوري المحلي، أزمة كبيرة في خط الدفاع، بعدما تعرّض الدولي جيرارد بيكيه إلى إصابة خطيرة في ركبته، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، حسبما أعلن، الأحد، النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وخرج بيكيه (33 عاماً) باكياً في الدقيقة 61 من مواجهة فريقه السبت ضد أتلتيكو مدريد (صفر-1) في الدوري المحلي، إثر التحام مع الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وقال برشلونة في بيان: «أظهرت الفحوص أنه تعرض لالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي، وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى».

وأعرب المدرب الهولندي رونالد كومان بعد المباراة عن قلقه حيال الإصابة قائلاً: «هناك الكثير من الإصابات بسبب الجدول المزدحم. أنا قلق نعم».

من جانبه، أكد النادي الكتالوني إصابة ظهيره الأيمن سيرجي روبرتو، بتمزق عضلي بفخذه سيبعده عن الملاعب نحو شهرين. وفي غياب بيكيه، بقي الفرنسي كليمان لانغليه الوحيد في مركز قلب الدفاع، في ظل إصابة الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي والأوروغوياني الشاب رونالد أراوجو.

وبخسارته الثالثة في الليغا من أصل 10 مباريات، تراجع برشلونة إلى مركز عاشر غير معهود لتشكيلة القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بثلاثة انتصارات توالياً، ويحل على دينامو كييف الأوكراني الثلاثاء.