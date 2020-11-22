شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لمشروع لائحة مجلس الشيوخ قبل مناقشتها بجلسة 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” علي النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في شكلها النهائي بعد انتهاء لجنة اعداد اللائحة منها والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة 29 نوفمبر الجارى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قال في تصريحات سابقة، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة.

وأضاف، أن اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.