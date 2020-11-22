ضبط سائق امتنع عن توصيل الركاب وطلب زيادة الأجرة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالدقهلية قائد سيارة أجرة؛ لعدم التزامه بالأجرة المقررة، وامتناعه عن توصيل الركاب. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن قيام أحد سائقى سيارات الأجرة ميكروباص خط (الدراسات / الترعة) دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بطلب أجرة زيادة عن المقررة. وحال رفض الركاب امتنع عن توصيلهم وإنزالهم من السيارة. وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد قائد السيارة (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وضبطه والسيارة قيادته. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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