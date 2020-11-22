أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب حافلة جنود بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتهت أوناش إدارة المرور من رفع آثار حادث انقلاب حافلة تقل مجموعة من الجنود بطريق الواحات، اليوم الأحد.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف 19 مجندا أصيبوا جراء الحادث إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصصي للعلاج. كما تم إيداع جثمان الشهيد الوحيد في الحادث مشرحة مستشفى 6 أكتوبر.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه.

كشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة بالطريق المُشار إليه، وتحديدا الكيلو 120، انفجر الإطار الخلفي الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق.

أسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. وأشارت التحريات إلى أن الجنود كانوا في طريقهم لتسليم وتسلم الخدمة من زملائهم بمركز الواحات البحرية.

وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع الأكتوبر إلى محل البلاغ تنسيقا مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإدارة المرور لرفع آثار الحادث.