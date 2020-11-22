البيان الختامي لقمة العشرين: اتفاق على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد البيان الختامي لقمة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية، أنه تم الاتفاق على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا المستجد.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على "الالتزام بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها".
وتابع "الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها ليونيو القادم"، مضيفًا "نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة".
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