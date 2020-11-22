المشدد خمس سنوات لمدان بجناية سرقة بالإكراه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة متهم بجناية سرقة بالإكراه، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

ترجع الواقعة إلى بلاغ "عامل بجراج" بأنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المتهم يخرج من الجراج خاصته مستقلاً دراجة نارية "توكتوك" من داخل الجراج، فحاول العدو أمامه لمنعه وإيقافه، إلا أنه فوجيء به يشهر في مواجهته سلاح أبيض "سنجة"، مهددًا إياه لمنعه من اللحاق به، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والفرار بالدراجة النارية "التوكتوك".

وبعد مرور ثلاثة أيام على ارتكاب السرقة، وتمكن المتهم من الفرار بالدراجة النارية "التوكتوك"، عاد المتهم للسرقة من الجراج مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان صاحب الجراج قد أعد له كمينًا بمساعدة الأهالى وتم القبض عليه أثناء محاولة الفرار بـ "توكتوك" آخر قبل الخروج من الجراج.