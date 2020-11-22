بالصور.. وصول قافلة مساعدات "تحيا مصر" إلى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأحد، قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي، المقدمة من صندوق "تحيا مصر"، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانًا.

تأتي أعمال القافلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "نتشارك.. علشان بكره" كأكبر قافلة إنسانية في العالم، لرعاية مليون من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادًا لفصل الشتاء.

قال المحافظ إن القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع مع تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه سيجرى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم، ووفقًا للأسماء التي جرى حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، حيث يجري تسليمها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الرقابة الحازمة ومتابعة آلية التوزيع لضمان عدم استخدام هذه المساعدات في أي دعاية انتخابية أو مصالح خاصة مع عدم تحميل المستفيدين أي مصروفات ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها، ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وكشف أشرف عطية أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة أسوان شملت 5 سيارات ومقطورة محملة بـ 5 آلاف و885 شنطة دواجن، و2500 شنطة وجبات غذائية، و5 آلاف و500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن"، وذلك دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، لمواجهة برد الشتاء القارص.​