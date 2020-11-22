الولايات المتحدة.. تسجيل 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد، عن تسجيل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، ووفاة 1448 شخصا بالفيروس.

ووفقا للجامعة، "سجل الأطباء في الولايات المتحدة 177552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل الحد الأقصى

للزيادة اليومية الجمعة الماضي، بواقع أكثر من 187 ألف إصابة جديدة".

وذكرت وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن جامعة هوبكنز أمس السبت، أنه "تم اكتشاف 195542 حالة إصابة في الولايات المتحدة"، لكن بيانات يوم السبت لم

تظهر على موقع الجامعة.

وبحسب الجامعة، فإنه "منذ بداية الوباء في البلاد، تم تسجيل أكثر من 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 255 ألف شخص، فيما سجل تعافي أكثر من 4.5 مليون شخص".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى تسجيل أكثر من 58 مليون إصابة بالفيروس، ووفاة أكثر من 1.3 مليون شخص نتيجة الإصابة بـ"كوفيد – 19".