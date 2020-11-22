رصدت السلطات الفرنسية للمرة الأولى فيروس كورونا المستجد بمزرعة لحيوانات المنك في جنوب غرب باريس.
وقالت وزارة الزراعة اليوم الأحد إن "التحاليل أظهرت أن الفيروس منتشر في مزرعة بمنطقة لوغ إي لواغ"، ليتم إثرها إعدام ألف حيوانوإتلاف المنتجات المشتقة منها.
وأضاف البيان أن التحاليل أثبتت خلو مزرعة أخرى من الفيروس، بانتظار نتائج التحليل في مزرعتين متبقيتين.
يذكر أن حكومة الدنمارك قررت إعدام كافة حيوانات المنك التي
وسبق أن نصحت الحكومة الدنماركية العاملين في مجال تربية المنك بالشروع في القضاء على تلك الحيوانات كإجراء احترازي، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتقل إلى البشر، على الرغم من شكوك الخبراء في مدى خطورة هذه الطفرة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الدنمارك.. انتشار كورونا في مزرعة لحيوانات المنك بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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