إصابات الكورونا بالجزائر تسجل 1088 حالة في يوم واحد الماضي

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و17 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي

حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 74 ألفا و862 حالة إصابة، و2275 حالة وفاة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 48 ألفا و794 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود46 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.