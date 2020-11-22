أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بدور الكنيسة في بناء وترسيخ دعائم السلام الاجتماعي.

وقال مفرح، خلال تدشين قافلة (المحبة والرجاء) التي سيرتها الكنيسة الانجيلية في منطقة بحري بالخرطوم لدعم المتأثرين من السيول والفيضانات، إن والرجاء) التي سيرتها الكنيسة الانجيلية في منطقة بحري بالخرطوم لدعم المتأثرين من السيول والفيضانات، إنما قامت به الكنيسة يأتي في إطار المواطنة الراشدة، التي هى أساس الحقوق والواجبات.

وأكد ضرورة انتشار ثقافة المحبة والمجتمع المتماسك المتراحم، مما يجسد معاني الدولة في ظل الديمقراطية والسلام.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السودانى يشيد بدور الكنيسة فى ترسيخ السلام الاجتماعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.