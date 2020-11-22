تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي السوداني حتى نهاية العام

أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني، تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، البند الرئيسي في اتفاق المرحلة الانتقالية، الذي وقعه العسكريون والتحالف «مدنيون» في أغسطس 2019، إلى نهاية هذا العام.

ونص الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي، الذي سيضم 300 عضو، 40 % منهم نساء، بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر الماضي، مع تحالف مجموعات متمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا أدى إلى تأخير تشكيله. وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير، في بيان إنه «يسعى إلى تفاهم وطني».

وأضاف «من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية، وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 ديسمبر 2020».