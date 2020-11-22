خوف وذعر.. موقف صعب للنجم المصري أمير كرارة في المغرب

واجه الفنان المصري أمير كرارة موقفا صعبا، أثناء تصوير مسلسل في المغرب، حيث عاش لحظات صعبة بسبب فوبيا المرتفعات، التي يعاني منها.

وكشف أمير كرارة، بعد 5 سنوات من الواقعة، تفاصيل صعوده إلى أعلى قمة في المغرب، وهي جبل توبقال، عندما كان يصور مسلسل “ألف ليلة وليلة”، عام 2015.

ووجد أمير كرارة نفسه فجأة معلقا في الهواء، على متن “تلفريك” متجه إلى أعلى قمة في جبال الأطلس، الأمر الذي لم يبلغه به طاقم التصوير قبل حدوث ذلك، ما جعله في حالة ذعر كادت تتسبب له في الرمي بنفسه من أعلى.

وقال كرارة إنه لا يتحكم في نفسه في العلو، وأخبر بذلك رفيقه في الرحلة، الفنان محمد عبد الرحمان، الذي وجد في ربط ذراع كرارة وسيلة لحمايته.

واشتد الوضع سوءً لدى كرارة عند حلول لحظة العودة، بعد إتمام التصوير، حيث رفض بشكل قاطع الركوب في “تلفريك”، قبل أن ينتهي الأمر بمساعدة من المختصين في الحالات المشابهة، والذين غطوا رأس الممثل المصري، لتمكينه من العودة دون مشاكل.