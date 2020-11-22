الفنانة الصحراوية سيدة شرف تزور معبر الكركارات: الصحراء مغربية إلى أن يفني الله الأرض وما عليها 

بادرت الفنانة الصحراوية، سعيدة شرف، إلى زيارة معبر الكركارات الحدودي، لتقديم الدعم المعنوي للجنود المغاربة، كأول فنان يقوم بهذه الخطوة.

ونشرت شرف، أمس السبت، صورتها من معبر الكركارات في الأقاليم الجنوبية المغربية، وعلقت: “الصحراء مغربية إلى أن يفني الله الأرض و ما عليها اليوم و كلي فخر وطأت قدماي المعبر الحدودي الكركارات هذه الأرض الغالية على كل مغربي و دائما الله الوطن الملك”.

وحرصت سعيدة شرف على التقاط الصورة بالزي الصحراوي، الذي تفضله في أغلبية حفلاتها، افتخارا بأصولها.

واستغلت سعيدة شرف الفرصة عودة موضوع الصحراء إلى الواجهة، لتأكيد مغربيتها، وقامت بذلك قبل بث القناة الثانية، ليلة أمس، سهرة مخصصة لتقديم الأغاني الوطنية، شاركت فيها.