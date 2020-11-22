شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 6:27 مساءً, 22 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ابتداء من اليوم دخل انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ، ولم تعد أمريكا طرفًا فيها.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية كال براون في بيان صادر اليوم، أن الولايات المتحدة مارست حقها وفقًا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة من معاهدة الأجواء المفتوحة من خلال تقديم إخطار إلى ودائع المعاهدة وجميع الدول الأطراف بقرارها بالانسحاب من المعاهدة، ابتداءً من الأشهر الستة الماضية من تاريخ الإخطار.

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