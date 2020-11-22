شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين في قصف هندي على باكستان والان نبدء بالتفاصيل

لقيت طفلة مصرعها وأصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة جراء عمليات قصف نفذتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح مسؤولون باكستانيون أن القوات الهندية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في قطاع "كهوتي رته" الحدودي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون؛ مما أدى إلى تضرر المنازل والمباني إلى جانب الخسائر البشرية. من جانبه أدان رئيس وزراء حكومة إقليم كشمير الحرة ـ الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ـ راجه فاروق حيدر خان استمرار القوات الهندية في قصف المدنيين وقتل الكشميريين.

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