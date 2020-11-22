شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تضرب جنوب إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب إيطاليا في مطلع الأسبوع الجاري، في حدوث فيضانات في المدن والبلدات وعلى الطرق، بحسب ما ذكرته فرق الإطفاء اليوم الأحد.

وأضافت أن مدينة كروتوني الواقعة في إقليم كالابريا جنوبي البلاد، كانت من بين المدن الأكثر تضررا، حيث تعمل فرق الإنقاذ على تحرير السكان المحاصرين.

واستجابت فرق الإطفاء لنحو 200 طلب مساعدة حتى اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بانهيار أحد الجسور في بلدية ميليسا، دون أن يصب أحد في الحادث.

كما تم الإبلاغ عن تأثر مدينة نابولي بشكل كبير جراء العاصفة، حيث تضررت كنيسة "سانتا كيارا" التاريخية في وسط المدينة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في صقلية وكامبانيا وكالابريا غدا الاثنين.