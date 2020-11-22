بومبيو: الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" أصبح ساريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة أصبح ساريًا من اليوم.

وبذلك تكون الولايات المتحدة أنهت رسميا مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد نصف عام من إعلان اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة من خلال السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها البعض.



وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم التفاوض عليها في عام 1992، للدول الـ34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، بإجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

وأظهرت موسكو اهتماما بالمراقبة الجوية للدول الأوروبية أكثر من اهتمامها بالمراقبة للولايات المتحدة، مما يعني أن انسحاب الولايات المتحدة لن يجعل المعاهدة بلا قيمة على الفور.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينجراد الروسي والحدود مع جورجيا، وكذلك منع رحلات المراقبة الجوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.