بايدن يعين أول مسؤول بإدارته الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إن أول تعيين لإدارة الرئيس سيعلن الثلاثاء القادم.

ورغم عدم إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته، فإن بايدن يسابق الزمن لوضع جدول أعماله لتشكيل فريقه.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس الماضي، أن بايدن استقر على خياره لوزارة الخزانة، فيما قال مسؤولون إنه توصل أيضًا -أو على أعتاب ذلك- لقرار بشأن مناصب وزارية حيوية أخرى، من المتوقع الإعلان عن بعضها قبل عيد الشكر.

وينظر إلى لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أنها المرشح الأقوى لقيادة وزارة الخزانة، وحال وقع عليها الاختيار، ستصبح أول وزيرة للخزانة، في خطوة ستساعد بايدن في الوفاء بوعوده بتشكيل حكومة متنوعة.