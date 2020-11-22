تجدد القصف التركي على مخيم شمالي الرقة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المدفعية التركية استهدفت، ظهر اليوم الأحد، مناطق ناحية عين عيسى شمالي الرقة، وسقطت قذائف على حاجز عين عيسى، الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بجراح.

وتجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، منذ أمس السبت، على مخيم عين عيسى وأطرافه الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن ريف الرقة الشمالي.

تزامن القصف مع مرور دورية روسية من المنطقة، وقامت الدورية الروسية بالعودة إلى قاعدتها في عين عيسى أثناء القصف، في مشهد اعتيادي وسط استياء شعبي متواصل من الصمت الروسي عن الاستهدافات التركية المتكررة.

وذكر المرصد السوري، في وقت سابق، أن القوات التركية بدأت منذ ثلاثة أيام بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

