بوتين يعلق على الانتخابات الأمريكية ويحدد موعد التهنئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على عملية الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتي لا تزال أصداؤها مستمرة رغم فوز جو بايدن.

وقال الرئيس الروسي، خلال مقابلة إعلامية، إنه من الواضح للعالم بأسره أن هناك مشاكل في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن الشعب الأمريكي فقط هو الذي يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير شيء ما فيه.

وتابع بوتين: "من الضروري تغيير شيء ما هناك، لكن هذا ليس من شأننا. هذا شأن الشعب الأمريكي وممثليهم في البرلمان".

وأوضح الرئيس الروسي: "نحن دائما نعارض التدخل في شؤوننا الداخلية. في واقع الأمر، كما نفس الأمريكيين".

كما شدد إنه سيهنئ بايدن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل رسمي.

وقال الرئيس الروسي: "سنعمل مع أي شخص يحظى بثقة الشعب الأمريكي، ولكن تحديد من سيحصل على تلك الثقة ينبغي أن يتم إما عبر اتفاق سياسي باعتراف أحد الأحزاب بانتصار الآخر".



وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وفاز بها الديمقراطي جو بايدن، بفارق كبير عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



ومن المقرر تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل.