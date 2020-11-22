بالصور.. مسؤول سوداني يصل قصر الرئاسة بدراجة هوائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجر عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الحسن التعايشي، الأحد، ردود أفعال متباينة بعد ما وصل إلى مكتبه بالقصر الرئاسي راكبا دراجة هوائية.

وأظهرت صور تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي، التعايشي وهو يقود دراجته في الطريق بزي رياضي وواقي للرأس، متجها نحو القصر الرئاسي.



وقطع المسؤول السوداني بضع كيلومترات من مقر إقامته إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم،ما أثار ردود فعل متباينة بالشارع السوداني.





وتعاطى البعض بنوع من الإيجابية مع مسلك التعايشي كون ما فعله يعكس حيويته كواحد من الشباب في السلطة الانتقالية، وأن ركوب الدراجة الهوائية أمر عادي بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في العالم من حولنا.

لكن آخرين، تهكموا على الخطوة واعتبروها محاولة من المسؤول لجذب الأنظار نحوه فقط.





غير أن التعايشي حسم هذا الجدل، وأوضح في تعميم صحفي أن قيادته للدراجة، صباح اليوم الأحد، يرغب من خلاله حث الآخرين على ممارسة الرياضة عبر هذه الوسيلة المهمة.

وقال :"قيادة الدراجة الهوائية يسهم بشكل كبير في حماية البيئة وله فوائد جمة على الصحة العامة للإنسان، حيث أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والكوليسترول".





وأضاف أنه :"الدراجة يمكنها أن تكون وسيلة من وسائل المواصلات الآمنة والمفيدة للصحة والصديقة للبيئة".

وأشار التعايشي إلى أن ثقافة استخدام وقيادة الدراجات يجب أن تحمي بسن القوانين ووضع السياسات المنظمة لها حتى تصبح واحدة من العادات الاجتماعية الإيجابية لارتباط المجتمع السوداني بهذه الممارسة منذ أمد بعيد.





كما أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي عن مبادرة ستنطلق قريباً بالشراكة مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وشرطة المرور والمؤسسات العاملة في مجالات البنى التحتية بشأن وضع سياسات تعزز ثقافة قيادة واستخدام الدراجة.

وحث شركات الاتصالات بتبني فكرة استيراد دراجات هوائية معفاة من الرسوم الجمركية وتقوم الشركات بتمليكها للسودانيين والطلاب والعاملين بحيث يتم خصم قيمتها من رسوم اشتراكات الإنترنت ووضع شعار الشركة المعنية على الدراجة ويصبح ذلك بمثابة إعلان للشركة.

