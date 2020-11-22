هل يسير بايدن على نهج ترمب مع إيران ؟

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وقال المسؤول الأمريكي «لا يخفى على أحد أن الإدارة التي يقودها ترمب تركّز منذ عدة سنوات على حملة الضغوط القصوى هذه ضد إيران». ووصف الحملة بأنها حقّقت «نجاحاً هائلاً» أدى فعلياً إلى «حرمان النظام من مليارات الدولارات» التي قال إنها كانت ستذهب إلى الجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة، وتابع «آمل أن يتم استغلال هذا النفوذ الذي عملت الإدارة جاهدة للحصول عليه بهدف حمل الإيرانيين على التصرف كدولة طبيعية».
وأكد أن «النظام في طهران أجبر الناس على تحمل مصاعب هائلة وفضّل توزيع المال على المليشيات بدل استخدامها للغذاء على أمل أن يحصل تغيير في نوفمبر»، أي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن، وأضاف «لقد ترقّبوا ذلك، وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث».
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